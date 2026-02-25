“AI（人工知能）が上司では困る”という否定派は7割を超えました。企業に新たな力が加わる春。25日、明治安田生命は新入社員を対象にした「理想の上司」に関するアンケート結果を発表しました。男性はお笑い芸人の川島明さんが初めて首位を獲得。女性は日本テレビの水卜麻美アナウンサーが10年連続で1位となりました。一方、入社前からすでに転職サイトに登録している人が約2割いることも明らかになり、新入社員の定着には上司の