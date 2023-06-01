本人は２０１１年に病死１９８４年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（当時６９歳）が殺害された「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者について、最高裁第２小法廷（岡村和美裁判長）は２４日付で再審開始を認める決定をした。事件から４２年、逮捕から３８年。無実を信じ続けた遺族は「本当に長かった」と万感の涙を見せた。（中川慎之介）戦後に起き、死刑や無