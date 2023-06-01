地域医療の現場で進む「病院とまちの共生」を、体験しながら確認できる見学会が3月に開催されます。こうのす共生病院が、クラウドファンディング支援者向けに「コミナス見学会」を実施します。病棟内の実践から地域拠点の対話まで、1年目の活動を現地でたどれる報告会です。 こうのす共生病院「クラファン支援者限定コミナス見学会」 開催日：2026年3月17日／2026年3月28日開催時間：10:00〜12:30／11