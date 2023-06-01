犬モチーフのやさしい世界観を、そのまま床まわりに取り入れられる春夏ラグが登場します。クーカンとMaison terrierのコラボ第1弾「おやつ犬プリントキルトラグ」が発売されました。防ダニ・はっ水・丸洗い対応をそろえた仕様で、新生活の模様替えにも選びやすい一枚です。 クーカン「おやつ犬プリントキルトラグ」 発売日時：2026年2月25日 10:00販売チャネル：cucan本店／楽天市場店デザイン数：2柄