名古屋の朝番組とモスバーガーが組んだ、東海エリア限定の新メニューが登場します。2026年3月3日から、愛知・岐阜・三重のモスバーガー115店舗で数量限定販売です。SKE48・相川暖花さんがプロデュースした“地元愛”メニューとして、バーガーとシェイクの2商品が展開中。 モスバーガー「あさドレ♪コラボ商品」 販売開始日：2026年3月3日販売エリア：愛知・岐阜・三重販売店舗数：115店舗販売形式：数