李在明（イ・ジェミョン）政権が2029年までに訪韓外国人3000万人時代を開くと明らかにした。25日に李大統領が主宰した拡大国家観光戦略会議でだ。李在明政権が2030年までに入国3000万人を達成すると発表してから5カ月で目標が1年前倒しされた。昨年の訪韓外国人は約1894万人だった。25日の拡大国家観光戦略会議で発表された政策のうち最も目に付くのは出入国改善の部分だ。インドネシアを対象に3人以上の団体にはビザなし入国の試