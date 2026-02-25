メキシコ政府が麻薬王除去作戦で触発された混乱の収拾に総力を挙げている。6月に米国・カナダとともにサッカー・ワールドカップ（W杯）の北中米大会を共同開催するだけに、国際社会の懸念を払拭させることが必要だからだ。メキシコのシェインバウム大統領は24日の定例会見で「W杯の試合を行えるよう完全な安全を保障する。試合を観戦するために訪問するサッカーファンには何の危険もない」と話した。メキシコ国内のW杯開催都市はメ