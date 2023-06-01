医師の資格がないのに全国各地で、美容整形の施術をしていたとみられるフィリピン国籍の女が逮捕されました。レアノ・マリア・オリビア・オガンポ容疑者（41）は、2025年に青森県内のレンタルルームで、医師の資格がないのに女性客2人にヒアルロン酸を注射した疑いが持たれています。客のうちの1人の唇に、一時、しこりができるなどの症状が出たということです。レアノ容疑者は愛知・名古屋市に店を構え、全国に出張して美容整形の