夫婦そろって「Lenovo Tab8」を契約して約2カ月が経過した。同端末のおかげで、動画消化がはかどっている夫を見ていて、「音がいいなぁ」ということに気づいた。それもそのはず、Quad Speakerを搭載しており、Dolby Atmosによる立体音響を実現しているのだ。 もしかしたら、これでゲームをプレイしたら、没入できるレベルで解像度の高い音を楽しめるのではなかろうか。しかも、老眼に優しい大画面で。 「そん