７ＯＲＤＥＲが３月１５日に発売するアルバム「ＲＯＭＡＮ」の収録曲「町中華キメたいな」のミュージックビデオを２４日に公開した。「町中華キメたいな」は、７ＯＲＤＥＲの７周年アルバム「ＲＯＭＡＮ」に収録されるバンドサウンドの楽曲。町中華という?地域に根づいた場所?をモチーフに、安くてうまくて気取らず通える存在の尊さや、失われてほしくない日常のロマンを描いている。ＭＶは実在の町中華「寳華園」で撮影。店内