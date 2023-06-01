【PLAMATEA ストレイト・クーガー】 2月26日 出荷開始 価格：9,200円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ストレイト・クーガー」を2月26日に出荷開始する。価格は9,200円。 本商品は、アニメ「スクライド」に登場する最速を追い求める男「ストレイト・クーガー」をPLAMATEAシリーズでプラモデル化したもの。