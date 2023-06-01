【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比124.22ドル高の4万9298.72ドルを付けた。米半導体大手エヌビディアの決算発表を午後に控え、好業績を期待した買い注文が先行した。