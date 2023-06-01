囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）第４局が２６日から、栃木県日光市のホテル「日光千姫物語」で行われる。一力遼棋聖（２８）に芝野虎丸十段（２６）が挑む今期は、一力棋聖が２勝１敗とリードしている。一力棋聖が防衛にあと１勝とするか、芝野十段がタイに戻すか、注目が集まる。対局前日の２５日、対局者は世界遺産「日光の社寺」を構成する日光二荒