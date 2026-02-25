25日午前8時半ごろ、佐賀市川副町の川副学校給食センターで、揚げ物調理機から出火し、調理器具などを焼いた。外壁や床には燃え移らず、けが人はなかった。市教育委員会などによると、給食で提供する揚げパンを調理中に出火。同センターが「油から火災。炎上中で消火が困難」と119番した。駆け付けた消防隊が消火に当たり、約1時間後に火は消し止められた。作業していた調理員ら16人は避難して無事だった。同センターは市内