ソフトバンクは25日、勝利の方程式の一角を担っている藤井皓哉投手（29）が同日、佐賀市内の病院で右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）および関節クリーニング術を受け無事終了したと発表した。競技復帰まで12カ月の見通しで、今季中の復帰は絶望となった。台湾での中信兄弟との交流試合を終えた小久保監督は「彼の野球人生を考えればそっちの方がいいですからね」と言及した。その穴は大きい。「みんなで（