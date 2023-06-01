1993（平成5）年2月26日、政府は同年1月に死去した作曲家の服部良一氏の夫人万里子さん（中央）、長女初音さん（左）を首相官邸に招き、宮沢喜一首相から故人に対する国民栄誉賞を授与した。服部氏は「東京ブギウギ」など3千曲に上る作品を発表。万里子さんは表彰式後「早速帰ったら報告したい」と喜びを語った。