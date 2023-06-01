「働くお姉さん」より音羽美奈さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、ピアニスト、アーティスト、コスプレイヤー、タレントの四刀流で知られる音羽美奈さんが登場。ピアノを弾く上品な姿を披露している。 また「NEXT推しガール！」には上田心暖さん、「推しメ