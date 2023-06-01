動画：Ado「ビバリウム」（Official Audio） 初の自伝的小説『ビバリウムAdoと私』（2026年2月26日／著者：小松成美）刊行にあたり、Ado本人が語ったオフィシャルインタビューが届いた。小説についてはもちろんのこと、本作に通ずるAdo自身が作詞・作曲を手がけ、初の“実写ジャケット”でも話題の新曲「ビバリウム」への想いも明かしている。 ■初の自伝的小説『ビバリウムAdoと私』とは？ 2020年に「うっせぇわ」で