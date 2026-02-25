「阪神２軍春季キャンプ」（２５日、具志川）阪神は具志川で行われている春季キャンプを打ち上げた。平田勝男２軍監督（６６）は「あっという間だった」というキャンプ期間を総括した。主な一問一答は以下の通り。−今日でキャンプ打ち上げ。「まあ今日がね、雨なのが残念だけど。天候にも恵まれて、暖かかったし、いいキャンプを過ごせたと思いますよ」−キャンプ期間はあっという間だった。「あっという間だったね