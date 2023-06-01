フィンランド発のデリバリーサービス「Wolt」が3月4日で日本から撤退すると発表しました。「Wolt」は2020年3月から日本で食品などのデリバリーサービスを開始しましたが、物価高が続くなかで、競合他社が配送サービスの料金を無料にするなど、国内のデリバリー市場で値下げ競争が激化している影響を受けたとみられます。