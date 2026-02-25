ふるさと納税でもらえる梅酒の還元率ランキング最新版が公開されました。寄付額だけでなく販売価格ベースの還元率まで見えるため、返礼品選びの判断を進めやすい内容です。2026年2月版では、飲み比べセットが1位に入り、少額寄付帯での選択肢として注目されています。 とくさと「ふるさと納税でもらえる梅酒の還元率＆コスパランキング」 発表日：2026年2月25日ランキング対象：ふるさと納税の梅酒返