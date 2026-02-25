「何もできない」と言われた経験を抱えながら世界大会を制した松谷暖良さんの初著書が、発売直後にAmazonベストセラーを獲得しました。40代からの再起をテーマにした実話が、同世代を中心に広く読まれています。舞台の華やかさだけでなく、折れそうな時期の描写まで含めた構成が反響の理由です。 オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転」 発売日：2026年2月25日販売チャネル：Amazon所在地：東京都渋谷