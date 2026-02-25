日本ブラジリアン柔術連盟会長の中井祐樹さんが、プロ向けインタビューメディアに初登場しました。柔術が日本でどう根づき、なぜ今さらに広がっているのかを、競技の現場を知る当事者の言葉でたどれる内容です。技術論だけでなく、プレイヤーファーストという競技文化の軸まで掘り下げた構成が注目を集めています。 GLORY BEYOND DREAMS「中井祐樹 独占インタビュー」 公開日：2026年2月25日掲載媒体