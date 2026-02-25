味噌ラーメン山岡家が、茨城県初出店となる「阿見店」を3月11日にオープンします。札幌流の中華鍋調理を軸にした一杯を、24時間営業の新店舗で味わえる構成です。開業2日間は全品100円引きと先着特典が用意され、初来店のきっかけを作りやすいスタートになります。 味噌ラーメン山岡家「阿見店」 オープン日時：2026年3月11日（水）11:00所在地：茨城県稲敷郡阿見町西郷3-1-7営業時間：24時間座席数：