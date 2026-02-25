横浜・みなとみらいの春を告げる「みなとみらい21さくらフェスタ2026」が、3月21日から9日間で開催されます。約500mの桜並木を歩くだけでなく、歩行者天国の日にはパレードやグルメストリートまで楽しめる構成です。昼の街歩きから夕方のイベント巡りまで組み立てやすく、春のおでかけ先として注目を集めています。 みなとみらい21「さくらフェスタ2026」 開催日程：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)開