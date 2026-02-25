ソフトバンク・小久保裕紀監督は２５日、台湾での中信戦（台北ドーム）を終えて取材に応じ、右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と関節クリーニング術を受けた藤井皓哉投手について言及した。競技復帰まで１２か月で今季中の復帰は絶望。チームにとっては大きな痛手となるが「まあまあ、彼の人生を考えればそっちの方がいいですからね」と思いやった。藤井は昨季、杉山、松本裕と勝利の方程式「樹木トリオ」を