2026年2月10日11時、応援購入サービス「Makuake」で「TCL Note A1 NXTPAPER」の先行予約販売が始まりました。紙のような書き心地とAI機能を1台にまとめた、思考整理向けのデジタルノートです。読む・書く・考える作業を、日常の流れのままつなげやすい設計が注目を集めています。 TCL「Note A1 NXTPAPER」 先行予約開始：2026年2月10日11:00プロジェクト期間：2026年2月10日11:00〜4月10日22:00先行予