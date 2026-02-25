中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、中国が核爆発実験を実施したとする米国の指摘について、「米側の非難は根拠のない臆測であり、事実に基づかず、まったく成り立たない」と反論した上で、核実験再開の口実を探すのをやめるよう米国に促した。毛氏は次のように述べた。中国は、包括的核実験禁止条約（CTBT）の趣旨と目的を一貫して断固支