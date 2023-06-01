俳優の芦田愛菜が、26日より放送のスカパーJSAT新テレビCM、『スカパージェイサッ子 地球観測篇』に出演。24年放送の『名刺で営業篇』からの続投となる。【動画】人工衛星の化身！空から舞い降りる芦田愛菜本CMでは、「スカパージェイサッ子」と題し、人工衛星の化身に扮した芦田が登場。空から舞い降りたり、街頭ビジョンをジャックするなど、大胆で華やかな芦田の魅力が詰まったCMに仕上がっている。【芦田愛菜コメント】「