パリ・サンジェルマン（PSG）は、エース不在の状況でモナコとの大一番に臨むことになった。PSGは先週アウェイで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフファーストレグでモナコに3−2のスコアで先勝。25日にホームで行われるセカンドレグではラウンド16進出を懸けた同国対決第2ラウンドに挑む。しかし、試合当日に発表された20名の招集メンバーにFWウスマン・デンベレの名前はなかった