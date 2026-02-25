ジャーナリストの石川一洋氏と慶応大教授の廣瀬陽子氏が２５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアによるウクライナ侵略の長期化がロシア国内に与える影響について議論した。石川氏は、ロシア国内で物価高が続いていることに触れ、侵略を続けることは「（自国の）将来を食いつぶしている」と主張した。ロシア国内では戦費調達のためにオンラインカジノ合法化案が浮上する中、廣瀬氏は合法化された場合「依存など様