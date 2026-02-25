政府は、消費税の減税を含め社会保障と税の一体改革について議論する「国民会議」の初会合を、26日夕方に開くと発表しました。「国民会議」の初会合は、26日夕方に首相官邸で開かれ、高市首相も出席する見通しです。自民党と日本維新の会の与党に加え、与党から呼びかけられた野党のうちチームみらいは参加を表明しています。国民民主党は態度を保留していて、25日の衆議院本会議では、政府の出方を確かめる玉木代表に高市首相が参