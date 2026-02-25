戦後初となる、異例の再審開始が認められました。1984年、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、逮捕・起訴された阪原弘さん。裁判で無実を訴えましたが、無期懲役が確定。服役中に75歳で病死しました。家族らによる再審請求に対して、大阪高裁は2023年、当時の“捜査写真”のネガフィルムなどを「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断し、再審開始を認めました。検察側は不服として特別抗告していましたが、最高裁はきのう付