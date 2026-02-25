42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。1984年、滋賀県日野町で酒店の経営者の女性が殺害され金庫が奪われた事件では、常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の罪に問われ、無期懲役の判決が確定しました。阪原さんは無実を訴えたまま、服役中の2011年に75歳で死亡しました。無期懲役や死刑が確定した事件で、死亡した後に再審開始が認められるのは初めてとみられます。ま