巨人・松浦慶斗投手（２２）が２５日、残り実戦２試合となっている春季キャンプを快投で締めくくることを誓った。現役ドラフトで日本ハムから加入した最速１５５キロ左腕は、那覇キャンプで投手練習に参加。２７、２８日に控える韓国ハンファ、サムスンとの練習試合（那覇）に向け「最後に投げるということはまだ確定の（１軍）メンバーじゃないと思うので。そこでしっかりとアピールしたい。自分の持っているものを出して終わ