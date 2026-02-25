２５日、メルツ首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京2月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は25日、中国を公式訪問したドイツのメルツ首相と北京の釣魚台国賓館で会見した。２５日、メルツ首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／殷博古）