政府は、イランの首都・テヘランで日本人1人が現地当局に拘束されたと明らかにしました。イラン側には早期解放を強く求め、本人や家族などと連絡を取りつつ、必要な支援を行っているとしています。イラン反体制派のメディア、イラン・インターナショナルは「日本の放送局NHKの記者がイランで拘束されたと情報筋が確認」と報じました。NHKは、JNNの取材に「現段階でお答えできることはありません」としています。