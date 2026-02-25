清水エスパルスは25日、IAIスタジアム日本平で3月22日に行われるJ1百年構想リーグ第8節・サンフレッチェ広島戦に、『仮面ライダーアギト』と俳優・賀集利樹さんが来場すると発表した。クラブは同試合で「オレフェス-タイムトラベル-」を開催。2000年代初頭をピックアップするタイムトラベル企画の一環として、『仮面ライダーアギト』と当時主人公を務めた賀集さんがゲスト出演する。当日はハイタッチ会やピッチでの挨拶、写真