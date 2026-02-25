政府は２５日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する「社会保障国民会議」の初会合を２６日に首相官邸で開催すると発表した。高市首相と関係閣僚のほか自民党、日本維新の会などの幹部らが参加し、議事は報道陣に全面公開する。一部の野党にも出席を求めているが、参加を表明したのはチームみらいのみにとどまっている。首相は２年間限定の消費税減税を、中低所得者を対象に現金給付する「給付付き税額控除」導入までの