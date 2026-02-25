バーボンコミックは、長らく入手困難だった幻の名作将棋漫画『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』の第5巻を、2026年2月25日、主要電子書店にて電子書籍として発売した。『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』は、神奈川県の西風ヶ丘(にしかぜがおか)高校将棋部を舞台に、全国大会を目指す部員たちの 奮闘と成長を描く青春群像劇。将棋専門誌「週刊将棋」で連載されたリアルな対局描写、友情・恋・葛藤を丁寧に