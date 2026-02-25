伊東の冬を締めくくる恒例行事「第47回大室山 山焼き」が、2026年2月8日に静岡県伊東市の大室山で開催されます。700年余り続く伝統行事として知られ、山麓から山頂へ炎が駆け上がる景観を目当てに毎年多くの来場者が集まる催しです。お鉢焼き、式典・神事、全山焼きまで流れが組まれており、見るだけでなく一部は参加体験もできる一日になっています。 伊東市「第47回大室山 山焼き」 開催日：2026年2