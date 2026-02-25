あぶらとり紙で知られる加美屋から、皮脂を「取る」だけでなく「補う」発想の美容オイルが登場します。新作「しっとりっち」は、皮脂不足による乾燥に向き合いたい人へ向けた設計です。テカリ対策と乾燥対策を分けて考えたい今のスキンケアに、ちょうどいい一本です。 加美屋「しっとりっち」 発売日：2026年2月27日価格：3,300円（税込）販売場所：加美屋 稲荷店販売チャネル：WEBSHOP加美屋は、あぶ