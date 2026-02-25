フランス革命を題材にした大作バレエ「パリの炎」が、K-BALLET TOKYOの春ツアーで上演されます。今回は、芸術監督・宮尾俊太郎が演出と再振付を手がける初の全幕プロダクションです。クラシックの名場面として知られる終幕パ・ド・ドゥに加えて、物語全体を劇場で追える貴重な機会になっています。 熊川哲也 K-BALLET TOKYO「パリの炎」 上演期間：2026年5月23日〜6月14日東京会場：Bunkamuraオーチャ