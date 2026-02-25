2026年1月20日、有料老人ホーム「グランクレールHARUMI FLAG」で、グリーンハウス主催の健康パッケージイベントが実施されました。この取り組みにはトイメディカルが参画し、減塩セミナーと実食を組み合わせた検証型プログラムを展開しました。おいしさを保ちながら塩分コントロールを行う新しい食環境づくりとして、シニア施設向けの実装可能性を探る内容です。 グリーンハウス×トイメディカル「塩分オフセット食イベント」