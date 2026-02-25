情報に触れ続ける毎日の中で、あえて「何もしない」をテーマにした音楽会が新しい段階に入りました。ヒーリングピアニスト希音-Nene-の「うたたねコンサート」が、定期開催に加えてオンライン検証へ進みます。移動せずに休息のスイッチを入れたい人にとって、生活の中へ組み込みやすい音楽体験です。 希音-Nene-「うたたねコンサート オンライン検証プロジェクト」 初回オンライン開催：2026年4月予定