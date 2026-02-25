2026年2月21日、Steamにて『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』の体験版配信とウィッシュリスト登録が同時にスタートしました。本作は2026年春の発売予定で、配信画面を巻き戻しながらヒロインの死を回避していく新感覚のリアル脱出ゲームです。東京・渋谷を拠点とするSCRAPとヴェルクス・スタジオの共同開発タイトルとして、謎解きファンと配信文化の両方から注目を集めています。 SCRAP『ゆるゆる生配信する推しは100万