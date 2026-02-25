2026年2月21日、Steamにて『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』の体験版配信とウィッシュリスト登録が同時にスタートしました。本作は2026年春の発売予定で、配信画面を巻き戻しながらヒロインの死を回避していく新感覚のリアル脱出ゲームです。東京・渋谷を拠点とするSCRAPとヴェルクス・スタジオの共同開発タイトルとして、謎解きファンと配信文化の両方から注目を集めています。 SCRAP『ゆるゆる生配信する推しは100万
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 4. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 5. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 6. スカイツリー 事故の原因を特定
- 7. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 8. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 9. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 10. 「海の中を走る小田急線」X話題
- 1. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 2. スカイツリー 事故の原因を特定
- 3. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 4. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 5. SNIDELなど展開の会社 和解成立
- 6. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
- 7. タカがドローンを襲撃して破壊
- 8. 10代にわいせつか 中学生ら逮捕
- 9. 動物園の「アザラシ体験」で悲鳴
- 10. 超激安「250円ラーメン」の秘密
- 1. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
- 2. 「高市アレルギー」囁かれる悪意
- 3. 与党ヤジやめて 玉木代表が注意
- 4. 吉村代表「ギフト配布は合法」
- 5. 高市首相ギフト配布 批判と擁護
- 6. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
- 7. 枝野氏「食べていけない」に波紋
- 8. 参政党は対決姿勢、チームみらいは協調…衆院本会議の代表質問
- 9. 親代わり人形をぎゅ…子猿が話題
- 10. 大江麻理子の夫「疑惑」に初言及
- 1. 日本「従業員離職型」の倒産増加
- 2. 双極性障害と闘病した米俳優死去
- 3. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
- 4. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
- 5. テトリス トラウマ軽減に効果か
- 6. NASAは情報隠している 不満の声
- 7. 日本アニメ&漫画 韓国で人気の訳
- 8. 「千と千尋」に登場? 台湾の名所
- 9. 韓国テレビ番組でまたも故人冒涜
- 10. 「邦人1人、1月20日拘束された」
- 1. 「Wolt」が日本撤退へ 競争激化
- 2. 値上げで広がる「マック離れ」
- 3. カタログと違う 実燃費に損か
- 4. 「養命酒」手がける会社を買収へ
- 5. 京都市バスで「市民優先価格」
- 6. アボカド異変 売値100円台前半に
- 7. 外国人が国保タダ乗り? 実際は
- 8. AI信じた社員 数百万ロスの顛末
- 9. スタバ初の濃縮タイプ飲料発売へ
- 10. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
- 1. Kindle Unlimitedが2カ月99円に
- 2. Amazonセールで狙うべき50商品
- 3. ペットボトルのキャップの悩み
- 4. 三菱ホームエレベーター社名変更
- 5. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 6. "Google TV"は高性能で低価格
- 7. 【2026年最新】パワーアップした「Amazon 新生活セール」を完全攻略！10万ptが当たる大抽選会も
- 8. Xiaomi、低価格な5G対応スマホ「Mi 10 Lite 5G」を発表！欧州などで5月より順次発売で、価格は346ユーロ。auからも販売予定
- 9. ドコモ&KDDIに検索避けタグ指摘
- 10. 【ケータイラボ】ドコモが目指すWindowsケータイの未来形「F1100」
- 11. わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「おしっこパンツチャレンジ」がTikTokで流行中
- 12. 秋吉 健のArcaic Singularity：サービスの対価とは何か。NTTドコモのアプリ設定サポート提供を前にキャリアショップの価値やあるべき姿を考える【コラム】
- 13. スマートホーム向けコントロール・ハブ「mui ボード」とAlexaが連携 「Works with Alexa」認証を取得
- 14. Netflixが「他人とパスワードを共有するな」とアカウント共有取り締まりメールを送信開始、家族以外との共有には月額1000円超の追加料金が必要に
- 15. Apple 低コストのノートPC参入か
- 16. 【超小型】アンカーから、文字起こしや要約、議事録が作れるAIレコーダー「Anker Soundcore Work」が登場しました！
- 17. 新MacBookのチップ チップの実力
- 18. 保護猫支援になる高速光回線「にゃんこ光 powered by NURO」、2月25日提供開始
- 19. コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー
- 20. 防水で脱ぎ履き楽ちん。8,800円で買えるスニーカーが想像以上に優秀だった
- 1. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 3. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 4. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」 挙げたホラー漫画家
- 5. 日本をフィギュアペア大国へ
- 6. りくりゅうボーナス 贈与税懸念
- 7. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
- 8. 3連単206万円超「絶対当てれん」
- 9. ボートレース界スターが語る憂鬱
- 10. 中井亜美が持つ懐かしグッズ話題
- 1. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 2. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
- 3. 乃木坂46梅澤美波 卒業を発表
- 4. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
- 5. 川島如恵留 MENSA会員入り告白
- 6. 金メダリストを「酷使出演」非難
- 7. 現在は「カリスマ通販王」に
- 8. 槇原敬之の楽曲 海外で大ヒット
- 9. 上白石萌音が踏み切っていた手術
- 10. 星野源知らねーよ発言「酷いね」
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
- 3. 夫が寝落ち…レスに妻「虚しい」
- 4. 林ゆめキス せいや羨望の眼差し
- 5. 夜間頻尿3回超 死亡リスク2倍か
- 6. コンビニ超えたローソンスイーツ
- 7. 大人世代の「好印象コーデ」
- 8. WBC戦士の美人妻 かわいすぎや
- 9. ミドル世代におすすめしたい服
- 10. 夜のヘアケア 特別なひとときに