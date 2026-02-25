PEPPYから、犬猫用の新作ウェットフードと春夏シーズン向けアイテムが同時に登場しました。主役は、北海道産真昆布の一番出汁を使った「真昆布だし香る」シリーズです。毎日使いしやすい価格帯と、季節感のある新柄グッズをまとめて選べるラインナップになっています！ PEPPY「真昆布だし香る わんのごちそう・にゃんのごちそう」 販売開始日：2026年2月12日価格：各297円（税込）主素材：和歌山産み