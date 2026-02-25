2026年2月、東京都発で「コーチング実践本」の全国寄贈プロジェクトが公開されました。教員不足が課題となる中、教員志望の学生に実践知を届ける取り組みとして進行中です。公開の舞台はクラウドファンディングで、現場経験を持つ教師の知見を大学へつなぐ設計になっています！ コーチング教育「全国200大学実践本寄贈支援プロジェクト」 公開日：2026年2月17日公開プラットフォーム：CAMPFIRE目標金額：700,000円