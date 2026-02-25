京都府舞鶴市で住宅火災が発生し、隣接する建物にも燃え広がりました。25日午後5時40分ごろ、京都府舞鶴市の住宅地にある木造2階建ての家屋から出火し、火はさらに隣接する木造の住宅に燃え広がりました。消防車8台と地域の消防団が消火活動にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元の住宅およそ110平方メートルと隣接する住宅およそ240平方メートルが全焼しました。出火当時、火元の住宅には一人暮らしの84歳の女