お笑いトリオの「ネルソンズ」青山フォール勝ちが２５日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。この日放送されたＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」でプロポーズを行い、見事成功していた。水ダウ放送終了後にＳＮＳを更新。「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました」と改めて結婚